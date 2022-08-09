MasterChef'te büyük hata! Yarışmacı o hareketi yapınca Somer Şef ağzını açtı!
Tv8 ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen MasterChef, yeni sezonuyla izleyicisiyle buluştu. Ana kadroya giren 7. isim belli olduğu MasterChef Türkiye'de, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya kararını açıkladı. Yayınlanan son bölümde yaşananlar damga vurdu. Yarışmacı yapmaması gereken o şeyi yapınca, Somer Sivrioğlu sertçe uyardı. İşte son bölümde yaşananlar...
İzleyicisini ekrana bağlayan yarışma MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle Tv8 ekranlarına gelmeye başladı. Jüriliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı yarışmanın son bölümünde yarışmacının yaptığı hata, Somer Şef'i kızdırdı. Sivrioğlu, yarışmacıyı sert bir şekilde uyardı. Ana kadroya katılan 7. isim ise bakın kim oldu...
MasterChef heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Ana kadroya giren 7. isim belli olduğu MasterChef Türkiye'de, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya kararını açıkladı. Büşra ana kadroya giren yedinci isim oldu. Genç yarışmacı yaşadığı sevinci şu sözlerle dile getirdi:
"Bu heyecanı yaşamak çok güzel bir duygu. Şeflerin benim ismimi söylemesi çok güzel. Ana kadrodayım. Mutluyum, gururluyum. Benim için her şey güzel şu an."
Yarışmada sevinçli anlar kadar talihsizlikler de yaşanıyor.