MasterChef'te bomba jüri değişimi iddiası kriz çıkardı! Acun Ilıcalı ters köşe yaptı!

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her yıl birbirinden iddialı ve yetenekli yarışmacıların mücadele ettiği MasterChef'in bu yılki yayın tarihi de açıklandı. 1 Temmuz Cuma günü yeni sezonuna başlayacak MasterChef Türkiye'nin jürileri de belli oldu.