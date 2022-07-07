MasterChef'te bir yarışmacı sözleriyle olay oldu! Programda öyle şeyler dedi ki Mehmet Şef'in bile ağzı açık kaldı
MasterChef Türkiye programında hiç telefon ve sosyal medya hesabı kullanmayan Gülistan Şalk isimli yarışmacı açıklamaları ile gündem oldu. Sözleriyle şefleri bile şok eden yarışmacının Mehmet Şef ile olan diyaloğu sosyal medyada çok konuşuldu.
İngiltere kökenli aşçılık yarışma programının Türkiye'ye uyarlanmış versiyonu olan TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'de bir yarışmacı sözleriyle sosyal medyayı salladı!
Her yıl yeni yarışmacılarıyla herkese ilginç anlar yaşatan MasterChef Türkiye yarışması geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni sezonundaki Gülistan Şalk isimli yarışmacısı ile herkesi şok etti.
Açıklamalarıyla herkesi hayrete düşüren Gülistan Şalk programda daha önce hiç sosyal medya kullanmadığını ve telefonunun olmadığını söyledi.
MasterChef Gülistan konuşmasında "Benim sosyal medyam yok! Kullanmıyorum. Telefon da kullanmıyorum." dedi. Mehmet Şef ise bir hayli şaşırarak "Nasıl insanlar iletişime geçiyorsun?" dedi. Şef ve yarışmacı arasında şu diyalog yaşadı: