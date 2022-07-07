MasterChef'te bir yarışmacı sözleriyle olay oldu! Programda öyle şeyler dedi ki Mehmet Şef'in bile ağzı açık kaldı

MasterChef Gülistan konuşmasında "Benim sosyal medyam yok! Kullanmıyorum. Telefon da kullanmıyorum." dedi. Mehmet Şef ise bir hayli şaşırarak "Nasıl insanlar iletişime geçiyorsun?" dedi. Şef ve yarışmacı arasında şu diyalog yaşadı: