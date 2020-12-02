MasterChef'te Ayyüce Emir ile sevgili deniyordu itiraf etti elendi her şeyi anlattı

MasterChef yarışmasından elendiği gece hikayesiyle herkesi ağlatan Ayyüce Kamit, katıldığı bir YouTube programındaki açıklamalarıyla şoke etti. MasterChef Türkiye'de bir aşk olduğunu eski yarışmacı Berker söylemişti. Bu iddia üzerine Ayyüce ve Emir Elidemir'in beraber olduğu söylenmişti. Ayyüce, açıklamalarında her şeyi açıkladı. İşte o samimi açıklamaları...