MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna Mehmet Yalçınkaya'yı ifşa etti
MasterChef Türkiye'nin Danilo Zanna, YouTube kanalından yaptığı yayında Şef Mehmet Yalçınkaya'yı ifşa etti.
TV8 ekranlarının herkes tarafından ilgiyle izlenen MasterChef Türkiye'nin İtalyan şefi Danilo Zanna, YouTube kanalından "MasterChef kamera arkasındayım" adlı bir video yayımladı. Zanna, videosunda dakikliği ile bilinen bir diğer şef Mehmet Yalçınkaya'yı ifşa etti.
Kıpır kıpır halleriyle dikkatleri üzerine çeken Danilo Zanna, son videosunda her fırsatta yarışmacıları acele etmeleri ve zamanı iyi kullanmaları gerektiği konusunda uyaran Mehmet Yalçınkaya'nın çekimlere hep geç kaldığını ifşa etti.
İtalyan şef, "Mesela bir gün sonra kayıt 13.00'de ama o bize 11.00'de diyor. Çünkü biliyor ki Mehmet Şef hep geç kalıyor. Kimseye söylemeyin." dedi.
Yarışmanın en sert jürisi olarak tanınan Mehmet Yalçınkaya, her yarışta yarışmacıları zaman konusunda uyarıyor. Sert üslubuyla dikkat çeken Yalçınkaya'nın yarışmacıları bu konuda uyarırken sete sürekli geç gelmesi herkesi şaşırttı.