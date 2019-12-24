MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna Mehmet Yalçınkaya'yı ifşa etti

TV8 ekranlarının herkes tarafından ilgiyle izlenen MasterChef Türkiye'nin İtalyan şefi Danilo Zanna, YouTube kanalından "MasterChef kamera arkasındayım" adlı bir video yayımladı. Zanna, videosunda dakikliği ile bilinen bir diğer şef Mehmet Yalçınkaya'yı ifşa etti.