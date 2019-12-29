Masterchef'den elenen Güzide Mertcan Kur'an'dan ayet paylaşarak isyan etti!
TV8'de yayımlanan Masterchef yarışmasında favori olarak gösterilen yarışmacı Güzide Mertcan elendi. Mertcan, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.
TV8'in reyting rekortmeni yarışma programı Masterchef'de dün akşam yayımlanan yeni bölümünde bir yarışmacı daha elendi. Elenen isim günlerce oturduğu lüks villasıyla gündeme gelen Güzide Mertcan oldu.
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Elendikten sonra gözyaşlarına boğulan fenomen yarışmacı Lüks villasıyla ilgili elenir elenmez yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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Performansıyla yarışmada favori olarak gösterilen Güzide Mertcan, yarışmadan elendikten sonra sosyal medyadan isyan etti.
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MasterChef'te yarı final mücadelesi sürerken sosyal medyadan isyan eden Güzide, sosyal medya hesabından Nur Suresi 15'inci ayeti paylaşarak şunları söyledi:
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