Masterchef yeni sezona gümbür gümbür başladı... Mehmet Chef Danilo Zanna'yı fena ti'ye aldı!

İlgiyle izlenen yarışma programı Masterchef sezona hızlı giriş yaptı. Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı yarışmada bazı adaylar ilk elemede kaybederken bazı adayla beyaz önlüğü kaptı. Bölümleriyle adından söz ettiren Mehmet Şef’ten Danilo Zanna’ya bomba gönderme geldi. Beğeniyle izlenen yarışma programında Endoznezyalı yarışmacı Marsha, kendi ülkesine özgü yemeklerden birini yaptı. Stüdyoya girerek düzgün konuşmasıyla dikkat çeken yarışmacı erkek arkadaşının Sivaslı olduğunun onun sayesinde böyle konuştuğunu dile getirdi. Bunun üzerine chef Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna'nın konuşmasını ti'ye aldı...