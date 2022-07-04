Masterchef yeni sezona gümbür gümbür başladı... Mehmet Chef Danilo Zanna'yı fena ti'ye aldı!
Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Masterchef yeni bölümleriyle sezona hızlı giriş yaptı. 3 temmuz pazar akşamı yayınlanan bölümünde Mehmet Şef’ten Danilo Zanna’ya olay gönderme geldi. Adından söz ettiren yarışma programında Endoznezyalı yarışmacı Marsha, kendi ülkesine özgü yemeklerden birini yaptı. Yarışmacı Masha'nın düzgün konuşması olay olurken, chef Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna'nın konuşmasını ti'ye aldı...
İlgiyle izlenen yarışma programı Masterchef sezona hızlı giriş yaptı. Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı yarışmada bazı adaylar ilk elemede kaybederken bazı adayla beyaz önlüğü kaptı. Bölümleriyle adından söz ettiren Mehmet Şef’ten Danilo Zanna’ya bomba gönderme geldi. Beğeniyle izlenen yarışma programında Endoznezyalı yarışmacı Marsha, kendi ülkesine özgü yemeklerden birini yaptı. Stüdyoya girerek düzgün konuşmasıyla dikkat çeken yarışmacı erkek arkadaşının Sivaslı olduğunun onun sayesinde böyle konuştuğunu dile getirdi. Bunun üzerine chef Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna'nın konuşmasını ti'ye aldı...
MasterChef Türkiye, 3 Temmuz Pazar akşamı 3. bölümüyle ekranlardaydı. Yeni bölümde Mehmet Şef’ten Danilo Zanna’ya olay gönderme geldi. MasterChef Türkiye'nin yeni sezonuyla adından söz ettireceğe benziyor.
Yemekleri tattılar
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna; MasterChef Türkiye'nin bu akşam ekrana gelen bölümünde yarışmacı adaylarının yaptıkları yemekleri tattı.
Beyaz önlük yarışı
Bazı adaylar daha ilk turda yarışmaya veda ederken diğer adaylar da hünerleriyle beyaz önlüğü kapmayı başardı