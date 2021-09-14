Masterchef Yasak Elma Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
13 Eylül 2021'in reyting sonuçları Müge Anlı ile Tatlı Sert, Masterchef, Esra Erol'da ve Yasak Elma'yı hüsrana uğrattı.
Şevval Sam, Eda Ece ve Berk Oktay'ın başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisi dün akşam 111. bölümüyle ekrana geldi. Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Yasmin Erbil'in dahil olduğu dizide sezon finalinde yaşanan büyük patlamadan 6 ay sonra yaşananlar ekrana gelmeye başladı. Sevilen dizi reytinglerde umduğunu sonucu bulamadı.
Ünlü araştırmacı gazeteci Müge Anlı, tam 13 yıldır ATV ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye'de dördüncü hafta heyecanı başladı. Reytinglerde zirve yarışında galip gelemedi.
Eşinin yüzüne bile bakmayan Yasemin Yılmaz ile Zafer Yılmaz arasında yayın boyunca soğuk rüzgarlar esti. Yasemin Hanım’ın boşanma konusundaki ısrarı Zafer Yılmaz’ın da aynı kararı almasına sebep olduğu Esra Erol reytinglerde hüsrana uğradı.
İşte pazartesi günü reytingleri...