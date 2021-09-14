Masterchef Yasak Elma Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Eşinin yüzüne bile bakmayan Yasemin Yılmaz ile Zafer Yılmaz arasında yayın boyunca soğuk rüzgarlar esti. Yasemin Hanım’ın boşanma konusundaki ısrarı Zafer Yılmaz’ın da aynı kararı almasına sebep olduğu Esra Erol reytinglerde hüsrana uğradı.



İşte pazartesi günü reytingleri...