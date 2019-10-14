MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın evinde çalışıyor
Geçtiğimiz günlerde Aslıhan Doğan Turan ve Arda Turan'ın evinde bir MasterChef aşçısının çalıştığı söylenmiş ancak kim olduğu netleşmemişti. O aşçının kim olduğu ve ne kadar maaş aldığı ortaya çıktı.
Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, birbirlerine aldıkları pahalı hediyelerin ardından evlerinde çalıştırdıkları aşçıyla gündeme gelmişti. Merak edilen aşının ünlü çiftten aylık 7 bin TL maaş aldığı öğrenildi.
Aslıhan Doğan Turan ve Arda Turan'ın evinde çalışan aşçının, geçtiğimiz sezonun MasterChef yarışmacısı Eslem Sena Yurt olduğu öğrenildi. Yurt, yarışmada son 6'ya kalmış ve adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı. Peki Eslem Sena Yurt kimdir?
Eslem Sena Yurt kimdir?
Programın en sivri dilli ve en genç yarışmacılarından biri olarak hafızalara kazının Eslem Sena Yurt, 1998 yılında doğmuştur.
Nişantaşı Üniversitesi'nden mezun olan ve çeşitli restoranlarda aşçılık yapmaya başlayan Yurt, adını MasterChef Türkiye'nin ilk sezonunda başarılı performansıyla duyurmuştur.