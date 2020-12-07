MasterChef Türkiye'den kim elendi belli oldu gözyaşları içinde veda etti
MasterChef Türkiye yarışmasından kimin elendiği dün akşam belli oldu. Eleme oyunu anında heyecan yükseldi.
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin yayımlanan son bölümünde bir yarışmacı daha elendi. mavi takım ve kırmızı takım 3. dokunulmazlık oyunu için karşılaştı. Haftanın son takım oyununda takımlar sushi çeşitleri yaparak yarıştı.
Şefler, en az üçer adet olmak üzere 12 farklı sushi istediler. Bunu yapmaları için verilen süre ise bir saat olarak açıklandı. Şefler, bu sefer yapılan yemeği beş kategoride değerlendireceklerini açıkladılar.
Bu kategoriler ise lezzet, görsellik, uyum, otantiklik ve teknik olarak açıklandı. Dokunulmazlık oyununda verilen sürenin sonrasında şefler, hazırlanan sushilerin tadımını yaptı ve aynı zamanda söylenen kategorilerde ne kadar başarılı olduklarını inceledi.
Şeflerin aldığı karara göre MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu. Böylece mavi takımda yer alan Özgül, Sefa, Emir ve Barbaros MasterChef 2020'nin son altısına kalan isimler oldu.