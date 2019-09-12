MasterChef Türkiye'de Şef Mehmet'in gözü kapalı şovu taklit çıktı
MasterChef programında Şef Mehmet Yalçınkaya'nın gözü kapalı yaptığı şov taklit çıktı.
Geçtiğimiz günlerde TV8'ye yayımlanan yemek yarışması MasterChef'te jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, yarışmacılardan tavuk snitzel, tavuk kanat ve göğüs etinden sarma yapmaları istendiğinde kendisinin bu işi gözü kapalı yapabileceğini iddia etmişti.
Tavuğu gözü kapalı parçalayabileceğini söyleyen şef Mehmet Yalçınkaya, "En kolay işi verdik. Tavuk açacaksınız üç tane ürün yapacaksınız. Benim için tavuk açmak güzel bir eğlence olur. Ben bu tavuğu gözü kapalı açarım. Gözümü kapat, bıçağımı ver. Ben o üç ürünü açarım" demişti.
Gözleri kapalı şekilde bir bütün tavuğu istenilen parçalar ayıran Mehmet Şef'in yaptığı şov taklit çıktı.
Meğer Yalçınkaya'nın şov olarak yaptığı şey Amerika'da yayınlanan MasterChef'te ünlü şef Gordon Ramsey tarafından Haziran ayında yapılmış.