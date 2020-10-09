MasterChef Türkiye'de korku dolu anlar! Sefa kanlar içinde kaldı

MasterChef Türkiye'de dün akşam kırmızı ve mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Dokunulmazlık oyunu esnasında ise yürekler ağza geldi. Ebru'nun kaptan olduğu takım kırmızı dün akşam dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kalan takım oldu.