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MasterChef Türkiye'de korku dolu anlar! Sefa kanlar içinde kaldı

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de dün akşam korku dolu anlar yaşandı. MasterChef yarışmacısı Sefa'nın hatası parmağının kesilmesine neden oldu.

MasterChef Türkiye'de dün akşam kırmızı ve mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Dokunulmazlık oyunu esnasında ise yürekler ağza geldi. Ebru'nun kaptan olduğu takım kırmızı dün akşam dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kalan takım oldu. 

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Dokunulmazlık enasında ise robotu temizlemek isteyen Sefa, aletin birden çalışması sonucu büyük bir talihsizlik yaşadı.

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Çalışan blender'ı tutmak isteyen Sefa'nın eli kesildi. Acı içinde kalan Sefa'nın elinin kanadığı gören arkadaşları ve şefler korku dolu anlar yaşadı.

İşte MasterChef'te o anlar

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MasterChef Türkiye'de 8. haftanın 2. bireysel dokunulmazlık oyunu oynanırken korku dolu anlar yaşandı. Robotu temizlemek isteyen Sefa, aletin birden çalışması sonucu büyük bir talihsizlik yaşadı.

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