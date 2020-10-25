Masterchef Türkiye kim elendi? TV8 yayınlamadan elenen isim sızdı

TV8 yarışması Masterchef Türkiye'de mavi takım kırmızı takım karşısında haftayı 2-1 ile kapattı. Eray'ın kaptanlığını yaptığı mavi takım avantaj oyunun kazanınca haftayı bir sıfır önde başlamış oldu. Emir'in kaptanlığını yaptığı takım en iyi adamını rakibine kaptırınca büyük çöküntü yaşadı. Bu da oyunlardaki performansa yansısa da kırmızı takım maviler karşısında ezilmedi ve küçük farklarla rakibine oyun verdi. Haftanın son oyununu da kazanan Emir'in takımı, rakipten de 2 kişiyi potaya düşürmeyi başardı.