Masterchef Türkiye kim elendi? TV8 yayınlamadan elenen isim sızdı
25 Ekim 2020 Masterchef Türkiye elemesi kim elendi sorusunun yanıtını verecek. Masterchef'te bu hafta bomba isimler eleme potasına düştü. Acun Ilıcalı ise 'elenen ismi' yayın gününden önce sızdıran ismin peşine düştü.
TV8 yarışması Masterchef Türkiye'de mavi takım kırmızı takım karşısında haftayı 2-1 ile kapattı. Eray'ın kaptanlığını yaptığı mavi takım avantaj oyunun kazanınca haftayı bir sıfır önde başlamış oldu. Emir'in kaptanlığını yaptığı takım en iyi adamını rakibine kaptırınca büyük çöküntü yaşadı. Bu da oyunlardaki performansa yansısa da kırmızı takım maviler karşısında ezilmedi ve küçük farklarla rakibine oyun verdi. Haftanın son oyununu da kazanan Emir'in takımı, rakipten de 2 kişiyi potaya düşürmeyi başardı.
Kırmızı takım haftanın ilk oyununda rakibine kaybedince potaya 2 ismi gönderdi. Bu isimler Berker ile Sefa oldu. Kırmızılar haftanın ikinci oyununda da rakiplerine yenilince bir kez daha potaya gidecek ismi belirlemek için oylama yaptı. Potaya bu kez kaptan Emir ile birlikte Tanya düştü.
Haftaya çok avantajlı başlayan mavi takım, avantaj oyununu kazanınca rakip kadrodan Barbaros'u alıp yerine Ebru'yu verdi. Böylece kırmızı takımın oyun planını bitirmiş oldu. 3-0 ile haftayı kapatacakları düşünülen Eray'ın takımı bunu başaramadı. Son oyunda Emir'in takımı güçlü rakiplerini alt etmeyi başardı. Maviler potaya Esra ile Uğur'u gönderdi.
Elenen isim sızdı deniliyor
25 Ekim eleme gecesi öncesinde 'kim elendi' sorusunun yanıtı medyaya düştü. Sosyal medya hesaplarından elenen ismin Berker Başmanav olduğu yazıldı. İddiaya göre Berker son 3'e kalacak ve elenecek. Daha önce de Masterchef'ten elenen isimle ilgili sızıntılar olmuştu. Acun Ilıcalı'nın yarışmayı çeken ekibi sıkı takibe aldığı ve sızıntıyı yapan ismi aradığı söyleniyor.