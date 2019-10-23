MasterChef Türkiye erken final yaptı kim elendi? Mehmet Yalçınkaya şoklarda
TV8 yarışması Master Şef Türkiye'nin en iddialı isimler olan Mustafa, Batuhan, Alican ve Faruk Batuhan ile adeta erken final yaptı. MasterChef'te bakın bu hafta kim elendi?
MasterChef Türkiye yarışmasında bu hafta erken final gibi bir eleme vardı. Şef Mehmet Yalçınkaya karşısındaki eleme adaylarına bakıp, "Nefes kesen bir yarışma bu bir erken final' dedi. Gecenin sürprizini Eda yaparken, gecenin kavgasını da Suna ve Kıvanç yaptı. İşte Master şef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtını veren final gecesi:
MasterChef'in ilk eleme oyununda kaybeden takım Yasin'in kırmızı ekibi oldu. Oynanan dokunulmaz oyununu Mustafa kazanınca ilk eleme adayını da o belirledi. Mustafa eleme adayı olarak Faruk Batuhan'ın ismini verdi.
Faruk Batuhan ismi çıktıktan sonra takım ikinci eleme adayı için oylamaya geldi. Elemede Yasin ile Eda arasında büyük bir kavga patlak verdi. Yasin üslubunu bozunca şeflerden fırça yedi. Yasin, Eda ve Alican aynı oyu alınca kaptan olarak seçim yaptı. Yasin bu noktada Eda'dan özür diledi ve elemeye Alican'ı göndererek onun gönlünü aldı.
MasterChef ikinci elemeyi kim kaybetti
Masterchef yarışmacıları bu kez tabldot ürünleri yaptılar. Yemek menüsünde mercimek çorbası, orman kebabı, pilav ve irmik tatlısı vardı. Kazanan takım 30'a 20 oyla mavi takım oldu. İlk oyunu da kaybeden kırmızı takımda 2 kişi hariç geriye kalanların tamamı elemeye çıktı. Sürpriz ise dokunulmazlık oyununda yaşandı.