MasterChef Türkiye 2021 final şampiyon kim Eren Kaşıkçı mı Hasan Biltekin mi işte puanlarda son durum

MasterChef Türkiye 2021 finalistleri Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin son tabaklarını şampiyonluk için hazırlayacak. Sezonun şampiyonu ise 14 Ocak Cuma günü yani bu akşam Tv8 ekranlarında yapılacak yemeklerle canlı yayında belli olacak. Masterchef Türkiye 2021 yarışmacıları Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin, Türk mutfağı yaratıcı menü kapsamında üç yemek yapacak.