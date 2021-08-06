MasterChef Somer Şef'in sevgilisi kim işte Somer Sivrioğlu'nun kız arkadaşı
TV8 MasterChef Somer Sivroğlu'nun kız arkadaşı ortaya çıktı. 2 yıl önce boşanan Somer Şef sevgilisiyle görüntülendi.
TV8'in sevilen yarışma programlarından MasterChef 2021'in şeflerinden Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi ortaya çıktı. Evliliği 2 yıl önce biten ünlü şef Somer Sivrioğlu, o dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Pınar adındaki sevgilisiyle görüntülendi.
Somer Sivrioğlu, 2 yıl önce 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu’yla evliliğini noktalamıştı.
2 çocuğu olan çiftin evliliği, ünlü şefin eşini MasterChef programında çalışan Pınar adlı editörle aldattığı yönünde çıkan haberlerin ardından sona ermişti.
Sivrioğlu, önceki gün aynı kişiyle Arnavutköy’de yürüyüş yaparken objektife takıldı.