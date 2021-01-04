Masterchef ödülü açıklandı! Serhat 'basit bir şekilde' Masterchef birincisi oldu
Masterchef Türkiye 2020'nin şampiyonu canlı yayınla belli oldu. 'Basit bir şekilde şampiyon olacağım' diyen Serhat, birinciliği aldı. Serhat Doğramacı'nın ödülü de bakın ne oldu...
Masterchef Türkiye 2020'nin şampiyonu ve haliyle büyük ödülün sahibi Serhat Doğramacı oldu. Yarışmanın başından beri favori gösterilen ve şampiyon olmaya geldim diyen yarışmacı Serhat Doğramacı, Masterchef'in birincisi oldu. Yaptığı son 5 yemek ile jüriden daha yüksek puan alan Serhat rakibi Barbaros'u yenerek Masterchef'in birincisi, 2020'nin şampiyonu oldu. Masterchef Türkiye birincisinin ödülü de açıklandı.
Masterchef Türkiye finalinde bu gece dananın kuyruğu koptu, iki iddialı ismi birincilik için kıyasıya yarıştı Bugünkü büyük final gecesinde yarışmacılar biri imza yemeği olmak üzere toplam 3 yemek yaptı ve jürinin beğenisine sundu.
Cumartesi akşamı yayınlanan final öncesi bölümde Barbaros ve Serhat birisi yaratıcılık yemeği olmak üzere 3 farklı yemek yaparak jürinin beğenisi kazanmış ve puanları almıştı. Barbaros gece sonunda toplam 69 puan alarak geceyi birinci bitirmişti.
Pazar akşamı canlı olarak yayınlanan büyük final gecesinin ilk turunda ise Serhat aradaki 3 puanlık farkı kapattı. Başlangıç tabağı, ana yemek ve tatlıdan oluşan ilk turda Barbaros jurilerden toplam 92 puan alırken Serhat ise 91 puan alarak farkı bire düşürdü.