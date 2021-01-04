Masterchef ödülü açıklandı! Serhat 'basit bir şekilde' Masterchef birincisi oldu

Masterchef Türkiye 2020'nin şampiyonu ve haliyle büyük ödülün sahibi Serhat Doğramacı oldu. Yarışmanın başından beri favori gösterilen ve şampiyon olmaya geldim diyen yarışmacı Serhat Doğramacı, Masterchef'in birincisi oldu. Yaptığı son 5 yemek ile jüriden daha yüksek puan alan Serhat rakibi Barbaros'u yenerek Masterchef'in birincisi, 2020'nin şampiyonu oldu. Masterchef Türkiye birincisinin ödülü de açıklandı.