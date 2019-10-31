Masterchef Murat Tokmak'ın eşi Özge ve çocukları kimdir? Meğer Murat...
Masterchef yarışmacılarından Murat Toprak Trabzonspor'un eski aşçısı çıktı, Peki Murat Tokmak aslen nereli eşi Özge Toprak kimdir?
Masterchef Türkiye'nin daha ilk bölümden en çok konuşulan isimlerinden biri Murat Tokmak oldu. 3 juriden de geçer not alarak Masterchef yarışmacıları arasına giren Murat Tokmak 29 yaşında ve yarışmaya Trabzon'dan katıldı.
Eşi Özge Tokmak ile sık sık aşk dolu paylaşımları yapan Murat Tokmak'ın iki çocuğu var. İkinci çocuğu Masal İpek daha birkaç aylık.
Murat Toprak yarışmaya katılmadan kısa süre öncesine kadar Trabzonspor Futbol Takımı'nın aşçılığını yapıyordu. Trabzon kulübü yemek işini özelleştirince Murat'ın işine son vermişler. İşsiz kalan Murat Tokmak da soluğu Masterchef'te almış.
Murat Masterchef ekibine katıldığında eleme oyunlarında hep ilk seçilen isim oluyordu. Yarışma ilerledikçe Murat gözden düşkü ve hep sona kalmaya başladı. Mustafa ile takışan Murat artık potaya en yakın isimlerden biri olarak görülüyor.