MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyayı salladı! Fiziğiyle büyüledi
TV 8'in sevilen programı MasterChef'in agresif jürisi Mehmet Şef'in kızı görenleri şaşırttı.
MasterChef Türkiye yeni sezon ile yine ilgi odağı olmayı başardı. Sevilerek izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin biri oldu.
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Özel hayatı ile oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya sosyal medya hesabından şaşırtan bir sürpriz yaptı.
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Mehmet Şef'i kızı Sude ile gören hayranları fotoğrafı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya güzelliği ile sosyal medyada olay oldu.
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Sivri dilli üslubuyla yarışmacıların korktuğu isim olarak algılanan Mehmet Yalçınkaya’nın Sude adında bir kızı ve Utkan adında bir oğlu bulunuyor.
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