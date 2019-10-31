Masterchef kim gitti elenen isim! Master Şef'te ilk kez 6 yarışmacı elemeye çıktı
Masterchef Türkiye yarışmasında bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı 6 isim arasından çıkacak. Murat, Rıfat, Ekin, Suna, Eda ve Alican elemeye çıkan isimler. Master Şef'ten kim gitti birazdan belli olacak.
TV8 ekranlarındaki MasterChef Türkiye yarışmasında kim elendi sorusunun yanıtı bu akşam ortaya çıkacak. 6 yarışmacının elemeye kalması sebebiyle final bu geceye ertelenmişti. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Şef'in jüri üyesi olduğu Master Şef Türkiye'de yine bomba bir eleme oyunu oynanıyor.
Masterchef yarışmasında bu hafta ilk oyunu mavi takım kaybetmişti. Dokunulmazlık oyununu Cemre kazanınca elemeye takım kaptanı Rıfat'ı gönderdi. Cemre'nin bu kararında Rıfat'ın kendi isminin söylenmesini istemesi etkili oldu. Takım oylamasında ise sürpriz olmadı ve Eda potaya gönderilen isim oldu.
Masterchef'de ikinci oyunu kaybeden kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu ise Batuhan kazandı. Batuhan sürpriz bir kararla elemeye Suna'yı gönderdi. Suna bu karara beklenmedik bir tepki verdi. İki gözü iki çeşme ağlayan Suna, 'Hastaydım, Batuhan benim zayıf anımdan yararlandı' dedi. Takım oylamasında ise Murat elemeye gönderilen isim oldu.
Masterchef'te bir ilk yaşandı ve bu hafta elemeye toplam 6 kişi kaldı. Bunun sebebi ise ilk oynanan takım kaptanlığı oyununda Kıvanç, Ekin, Yasin, Alican, Güzide ve Batuhan'ın yemeklerini yetiştirmemesi oldu. Takımın yarısı yemek çıkaramayınca şefler radikal bir kararla Masterclass ödülünü iptal edip doğrudan 2 kişinin elemeye gitmesine karar verdi. Bunun için oynanan oyunda Ekin ve Alican elemeye kalan isimler oldu.