Masterchef kim gitti elenen isim! Master Şef'te ilk kez 6 yarışmacı elemeye çıktı

Masterchef'te bir ilk yaşandı ve bu hafta elemeye toplam 6 kişi kaldı. Bunun sebebi ise ilk oynanan takım kaptanlığı oyununda Kıvanç, Ekin, Yasin, Alican, Güzide ve Batuhan'ın yemeklerini yetiştirmemesi oldu. Takımın yarısı yemek çıkaramayınca şefler radikal bir kararla Masterclass ödülünü iptal edip doğrudan 2 kişinin elemeye gitmesine karar verdi. Bunun için oynanan oyunda Ekin ve Alican elemeye kalan isimler oldu.