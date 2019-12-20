Masterchef kim elendi? Master Şef Türkiye elemesi kim gitti finale kalan yarışmacılar
Masterchef Türkiye son elemede kim gitti sorusunun yanıtı eleme adayları Batuhan, Ekin ve Alican arasından çıkacak. TV8'deki Masterchef eleme gecesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Masterchef'ten son elenecek isimle finale kalan yarışmacıların kim olduğu da ortaya çıkacak.
Masterchef Türkiye'de son eleme yapılıyor. Masterchef'ten bu gece elenecek isim sonrası artık final haftasına girilmiş oluyor. Önümüzdeki hafta son 4'e kalan yarışmacılar Masterchef birincisi olmak için yarışacaklar. Şu anda yarışmanın favorisi Cemre ile son 4'e kalması sürpriz olarak görülen Güzide adını finale yazdırmış durumda. Masterchef'in en iddialı 3 erkek yarışmacısından 2'si de bu eleme sonrası ismini finale yazdıracak.
Birinci eleme adayı Alican : Masterchef'te pazartesi günü Demet Akalın- Okan Kurt çifti ile Alişan ve eşi Buse Varol süprizi yaşanmıştı. Ünlülerle olan oyunun ardından eleme adayının belirlendiği yarışa geçildi. Bu ilk eleme oyununda potadan Cemre birinci çıktı. Eleme adayı ise sona kalan Alican oldu.
İkinci eleme adayı Batuhan: Masterchef'te salı yarışmacılara aileleri eşlik etti. Batuhan annesi, Cemre anneannesi, Ekin kız kardeşi, Alican ise kuzeni ile yarıştı. 10 bin liralık ödülü kazanan Batuhan ile annesi oldu. Ardından yapılan eleme oyununda potadan birinci çıkan yine Cemre oldu. Batuhan ise bu kez üzüldü zira ikinci eleme adayı olarak ismini potaya kaydettirdi.
Üçüncü eleme adayı Ekin: Masterchef'te çarşamba akşamının sürprizi eski yarışmacılar oldu. Kıvanç, Yekaterina, Mustafa, Yasin ve Açelya ekibe katıldı. Kıvanç ile Cemre, Mustafa ile Ekin, Batuhan ile Yasin, Alican ile de Yekaterina ortak oldular. Ödül ise 10 bin liraydı. Para ödülünü kazanan Alican ve Yekaterina oldu. Üçüncü eleme oyunu da bu yarıştan sonra yapıldı ve Cemre ile Güzide'den daha başarısız olan Ekin eleme adayı oldu.