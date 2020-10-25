Masterchef kim elendi ifşa oldu giden isim TV8'i karıştırdı!
TV8'in en çok izlenen yarışma programı Masterchef'te bu akşam yani 25 Ekim Pazar akşamı elenecek isim yine günler öncesinden ifşa oldu. Bu akşam Masterchef'te veda eden isim Berker Başmanav olacak iddiası TV'8 karıştırdı.
TV8'in 4 sezondur devam eden lezzet yarışmasında haftalar ilerledikçe yarışmacılar arasındaki rekabet de giderek kızışıyor. Bu akşam yani 25 Ekim Pazar gecesi Masterchef'e bir yarışmacı daha veda edecek.
Bu haftanın en çok kaybeden takımı Emir'in kaptanlığında olan kırmızı takım oldu. Ard arda mağlubiyet alan kırmızı takımdan bu hafta Sefa, Emir, Tanya, Berker eleme adayı olarak yazılan isimler olurken mavi takımda siyah önlüğü giyen isim Uğur ve Esra oldu.
Herkes bu akşam kim gidecek diye merakla beklerken Masterchef'in elenen ismi yine günler öncesinden ifşa oldu. Sosyal medya hesaplarından Masterchef hakkında gizli paylaşımları yapan birçok kullanıcı bu hafta yarışmaya veda eden ismin Berker Başmanav olacağını iddia etti.
Son olarak da potaya giren bir diğer isim Esra oldu. Berker'in Esra'yla son ikiye kalacağı ve elenen isim olarak bu hafta yarışmaya veda edeceği söylentisi ortalığı karıştırdı.