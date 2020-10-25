Masterchef kim elendi ifşa oldu giden isim TV8'i karıştırdı!

Herkes bu akşam kim gidecek diye merakla beklerken Masterchef'in elenen ismi yine günler öncesinden ifşa oldu. Sosyal medya hesaplarından Masterchef hakkında gizli paylaşımları yapan birçok kullanıcı bu hafta yarışmaya veda eden ismin Berker Başmanav olacağını iddia etti.