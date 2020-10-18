Masterchef kim elendi ifşa oldu bu akşam giden isim bomba!
Masterchef 2020 Türkiye bu akşam nefes kesen bir eleme ile ekrana gelecek. Bu akşam siyah önlüğü giyen ve eleme adayı olan Tanya, Özgül, Didem, Esra, Emir ve Uğur arasından kimin yarışmaya veda edeceği ifşa oldu. Bu akşam yarışmaya son katılan isim Didem Devay'ın gideceği iddiası sosyal medyanın konusu oldu.
TV 8'in en çok izlenen lezzet yarışması Masterchef ekranlarda fırtınalar estirirken yarışmacılar da sosyal medyanın yakın tabikinde. Masterchef'te bu akşam eleme gecesi yaşanacak ve bir yarışmacı daha yarışmadan ayrılacak.
Bu hafta yapılan yarışmalar sonucu adı yazılan 6 isim belli oldu. Siyah önlüğü giyen ve elenmemek için bu akşam tüm hünerlerini sergileyecek isimler Tanya, Özgül, Didem, Esra, Emir ve Uğur oldu. Sosyal medyada yayılan bir ifşa ise günün konusu oldu.
Yarışmaya son gelen, Celal'in yerine yedek kadrodan ana kadroya katılan Didem Devay'ın bu akşam yarışmaya veda edeceği iddiası sosyal medyada yayıldı.
Bu hafta söyledikleri, ard arda başarısız tabakları ile hem takım arkadaşlarının hem de seyircinin dikkatini çeken Didem 18 Ekim eleme akşamında Masterchef'ten ayrılan son isim olacak.