Masterchef kim elendi ifşa oldu bu akşam giden isim bomba!

Bu hafta yapılan yarışmalar sonucu adı yazılan 6 isim belli oldu. Siyah önlüğü giyen ve elenmemek için bu akşam tüm hünerlerini sergileyecek isimler Tanya, Özgül, Didem, Esra, Emir ve Uğur oldu. Sosyal medyada yayılan bir ifşa ise günün konusu oldu.