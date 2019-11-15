Masterchef kim elendi belli oldu! Mustafa Aydın jüriye terbiyesizlik yapıp gitti
TV8 yemek yarışması Masterchef'ten elenen Mustafa Aydın jüriye bugüne kadar görülmemiş bir terbiyesizlik yapıp gitti.
TV8 ekranlarındaki Masterchef Türkiye yarışmasında kim elendi sorusunun yanıtı için büyük eleme yapıldı. Eleme potasında yarışmanın en iddialı ve en çok konuşulan isimleri vardı. Elemeye Yasin, Ekin, Mustafa ve Alican çıktı. Yarışmacılara eleme yemeği olarak yılan balığı şiş yemeği verildi.
Elemede ilk olarak potadan çıkan isim Ekin oldu. Yemeği beğenilen Ekin derin bir nefes alıp arkadaşlarına katıldı. Potadan ikinci olarak kurtulan isim ise Yasin'di. İsmini duyan Yasin beklenmedik bir tepki verdi ve gözyaşlarına boğuldu. Alican ve Mustafa'ya sarılan Yasin ağladı.
Masterchef'te kim elendi?
Büyük elemede son ikiye kalan isimler Alican ve Mustafa oldu. Şefler iki yarışmacı arasında Masterchef'ten elenen ismin Mustafa olduğunu açıkladı. Mustafa geçen hafta da Eda ile elemede son ikiye kalmıştı ve potadan son dakikada kurtulmuştu.
Elenen Mustafa'dan şoke eden açıklama
Masterchef'ten elenmeyi beklemeyen Mustafa, giderken şefleri bombaladı. Mustafa vedasında jüriye karşı şunları söyledi:
-Beklemiyordum. Alican'ın tabağı benim tabağımdan iyi değildi. herşey eksikti. Bana 4 tane soğan söylediniz. Defne yaprağı da yoktu.