MasterChef kaptanlık oyununu kazanan belli oldu! İşte mavi ve kırmızı takım
MasterChef Türkiye'nin 26 Ekim Pazartesi ekrana gelen son bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar kaptan olabilmek için kıyasıya rekabet etti.
MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için, şeflerin istediği sekiz katlı Kayseri yağlamasını yaparak yarıştı.
MasterChef Türkiye on birinci haftanın kaptanlık oyununda şefler, yarışmacılardan sekiz katlı Kayseri yağlaması yapmaları yapmaları için verilen süre ise 45 dakika oldu. Süre bitiminde üç şef, dörder yarışmacı seçip onların hazırladıkları ürünleri tattılar.
Kaptanlık oyununu kim kazandı?
Tadım sonrasında şefler, en iyi yağlamaları yapan Özgül, Sefa, Barbaros, Ebru, Serhat ve Esra'nın yemeklerinin tadına bir daha bakarak son kararlarını verdiler.
Son üçe kalanlar Özgül, Ebru, Barbaros oldu. Gecenin en başarılı üçüncüsü Ebru, ikincisi de Barbaros oldu. Bu üç isim arasından ise en başarılı olan Özgül, kaptanlık oyununu kazandı ve mavi takım kaptanı oldu.