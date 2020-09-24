MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu acı haberle yıkıldı! Yaptığı paylaşım yürek burktu
TV8'in sevilen programı MasterChef ile tanınan Somer Sivrioğlu aldığı acı haberle yıkıldı.
Masterchef’in sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, yaşadığı acı kayıpla sarsıldı. Somer Şef sosyal medya hesabından üzücü haberi paylaştı.
Jüri üyelerinden Danilo ve Mehmet Şef'in ardından Somer Sivrioğlu da baba acısıyla sarsıldı.
Somer Sivrioğlu'nun üvey babasının vefatıyla ilgili paylaştığı not yürekleri burktu.
Sivrioğlu paylaşımında, "Dünyadan ve hayatımın ortasından bir Altın abi geçti ki! Artık ne dünya aynı dünya, ne ben aynı ben olabilirdim. İyi ki be abim, iyi ki. Başımız sağ olsun.Bilen bilir; hikâyeleri, maceraları, dost canlılığı, muhabbeti ve kalenderliğiyle gönül adamı ALTIN'ımızı, babamızı, abimizi, "saksağan"ımızı, "karbon"umuzu kaybettik! Onu hep muhabbetle anacağız. Işıklar içinde dinlensin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.