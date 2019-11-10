MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'dan EYS Show'da Hazer Amani'ye olay sözler
MasterChef'ten ayrılarak The Taste Türkiye'ye geçen Hazer Amani'ye MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'dan olay sözler.
Eser Yenenler'in sunduğu EYS Show yeni sezonunu MasterChef jüri üyeleri ile beraber açtı. TV8'de yayınlananTürkiye'nin başarılı ve sevilen şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu konuk olarak katıldığı EYS Show'da şef Mehmet Yalçınkaya, Sıla'nın sevgilisi şef Hazer Amani'ye göndermede bulundu.
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, "Aslında MasterChef dünyada en çok izlenen programlardan bir tanesi. Bir kere Türkiye'nin en iyi televizyoncularından birinin elinde olan bir proje. Geçen yılda güzeldi ama bu seneki ekip daha iyi" ifadelerini kullandı.
O sırada İtalyan şef Danilo Zanna gülüyor ve Mehmet Yalçınkaya'yı dürtüyor. Mehmet Yalçınkaya'nın "Ne oldu?" demesi üzerine Zanna, "Estağfurullah" diye yanıt veriyor. O anlar salonda bulunan izleyicileri kahkahaya boğdu.
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın söz konusu açıklamaları, geçtiğimiz yıl MasterChef jürisi olan ve bu sene The Taste Türkiye'ye geçen şef Hazer Amani'ye "gönderme" olarak değerlendirildi.