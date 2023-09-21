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Masterchef Hasan'ın nişanlısı yüzük attı! Meğer Gönül Dağı'nın yıldızıyla sevgiliymiş

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Masterchef Hasan'ın nişanlısı yüzük attı! Meğer Gönül Dağı'nın yıldızıyla sevgiliymiş

MasterChef'te geçtiğimiz sezonun ikincilerinden, şimdilerde de MasterChef All Star yarışmacılarından Hasan Biltekin iddialara göre doktor nişanlısı Hülya Acar'ı Gönül Dağı'nın Dilek'i olarak yıldızı parlayan Gülsim Ali ile aldattı. Bomba iddialar sosyal medyada gündem oldu.

Masterchef Hasan'ın nişanlısı yüzük attı! Meğer Gönül Dağı'nın yıldızıyla sevgiliymiş

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteri ile ünlenen Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem olmuştu. Güzel oyuncu hakkında şimdilerde bomba bir iddia gündemde. 

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Masterchef Hasan'ın nişanlısı yüzük attı! Meğer Gönül Dağı'nın yıldızıyla sevgiliymiş

İddianın taraflarından biri de MasterChef All Star yarışmacılarından Hasan Biltekin.

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Masterchef Hasan'ın nişanlısı yüzük attı! Meğer Gönül Dağı'nın yıldızıyla sevgiliymiş

Bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Hülya Acar ile evlilik yolunda ilk adımı 2022 yılında atan Hasan Biltekin hakkındaki iddia gündeme bomba gibi düştü.

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Masterchef Hasan'ın nişanlısı yüzük attı! Meğer Gönül Dağı'nın yıldızıyla sevgiliymiş

Yarışmacı, OnurAkayMedya’dan Erkan Özbey'in haberine göre, Gönül Dağı dizisiyle yıldızı parlayan Gülsüm Ali ile Nevşehir'de tanıştı.

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