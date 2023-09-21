Masterchef Hasan'ın nişanlısı yüzük attı! Meğer Gönül Dağı'nın yıldızıyla sevgiliymiş
MasterChef'te geçtiğimiz sezonun ikincilerinden, şimdilerde de MasterChef All Star yarışmacılarından Hasan Biltekin iddialara göre doktor nişanlısı Hülya Acar'ı Gönül Dağı'nın Dilek'i olarak yıldızı parlayan Gülsim Ali ile aldattı. Bomba iddialar sosyal medyada gündem oldu.
Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteri ile ünlenen Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem olmuştu. Güzel oyuncu hakkında şimdilerde bomba bir iddia gündemde.
İddianın taraflarından biri de MasterChef All Star yarışmacılarından Hasan Biltekin.
Bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Hülya Acar ile evlilik yolunda ilk adımı 2022 yılında atan Hasan Biltekin hakkındaki iddia gündeme bomba gibi düştü.
Yarışmacı, OnurAkayMedya’dan Erkan Özbey'in haberine göre, Gönül Dağı dizisiyle yıldızı parlayan Gülsüm Ali ile Nevşehir'de tanıştı.