MasterChef Güzide 7 milyonluk villasını sattı bakın nereye taşındı
MasterChef Türkiye yarışmasının 7 milyonluk villası ve zengin eşiyle olay olan yarışmacısı Güzide Mertcan, villasını sattı. Yeni dairesi hakkında da bilgi verdi.
TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef yarışma programının en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Güzide Mertcan, sonunda muradına erdi. Uzun bir süre 7 milyon TL değerindeki villası ve lüks yaşantısıyla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Güzide, villayı sattı, yeni bir daireye taşındı.
Herkesin merak ettiği 7 milyonluk villayı sattığını kendi YouTube hesabından yayımladığı video ile anlatan MasterChef Güzide, şunları söyledi:
"Evi sattık. Madem çok merak ediliyor size ayrı bir video çekeceğim. Görün bakalım neymiş bu 7 milyonluk ev!''
''Keşke satmasaydı' demeyeceğim, biz bu evde 4 – 4.5 yıldır oturuyoruz tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık. Uzun zamandır beklediğimiz bir şey olduğu için ‘keşke’ demeyeceğim.''