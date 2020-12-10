Masterchef finali hakkında bomba patladı Acun ilk kez deneyecek!

4 sezondur açık ara ekranlarların en favori yemek yarışması olan Masterchef Türkiye her bölümü ile yine konuşulmaya ve gündem olmaya devam ediyor. Adım adım büyük finale giderken sadece 6 yarışmacısı kalan Masterchef finali hakkında çok konuşulacak bir bomba iddia sosyal medyanın konusu oldu.