Masterchef finali hakkında bomba patladı Acun ilk kez deneyecek!
TV 8 ekranlarının fenomen olan yemek ve lezzet yarışması Masterchef Türkiye 6 yarışmacısı ile adım adım büyük finale giderken bugün sosyal medyada olay bir iddia yayıldı.
4 sezondur açık ara ekranlarların en favori yemek yarışması olan Masterchef Türkiye her bölümü ile yine konuşulmaya ve gündem olmaya devam ediyor. Adım adım büyük finale giderken sadece 6 yarışmacısı kalan Masterchef finali hakkında çok konuşulacak bir bomba iddia sosyal medyanın konusu oldu.
Deneyimli şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'ndan geçer not almak için lezzet ve hünerin kıyasıya yarıştığı Masterchef için artık sayılı haftalar kaldı, finale giden yol göründü.
16 kişi ile başlayan macera şu an 6 kişi ile devam ediyor ve pazar günü bir isim daha yarışmaya veda edecek. Peki İlk 4'ün belli olacağı ve ardından çok çekişmeli büyük final haftasının başlayacağı yarışma hakkında konuşulanlar ne?
Bilindiği üzere Acun Ilıcalı son günlerde yeni dizi ve eğlence platformu Exxen ile gündemde. Kızı Melisa'nın tekrar bölümlerini soluksuz izlediği için 'Yenisi çekeyim de onu izlesin' dediği Sihirli Annem'de şimdiden Exxen'de sabırsızlıkla beklenen diziler arasında.