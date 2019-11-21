Masterchef elemesi veda eden kim olacak? Yasin ve Kıvanç düellosu
TV8 yemek yarışması Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtı saat 20.00'da başlayan elemeyle ortaya çıkacak.
Masterchef Türkiye elemesi bu hafta Yasin ve Kıvanç arasındaki düello açısından önem taşıyor. Geçen hafta Mustafa Aydın elenince Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo şefe büyük saygısızlık yaparak çekip gitmişti. Bu hafta da eleme potasında 4 bomba isim bulunuyor ve sonuç büyük merak konusu. Masterchef'ten kim elendi sorusunun yanıtı beklenirken sizlere detayları aktaralım.
Masterchef'te ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım karşısında yenilen mavi takım oynadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemre olunca, eleme potasına onun da isteğiyle Yasin'in ismini yazdı. Takım oylamasında Kıvanç ve Alican eşit oy aldı. Takım kaptanı olan Alican, Yasin'in düelloya davet ettiği Kıvanç'ı potaya gönderdi. Yasin ile Kıvanç arasındaki kavga geçen haftadan kalma. Kıvanç takım kaptanı olarak kendini kurtarmayı tercih edip, takımın en iyi yemeğini yapan Yasin'i elemeye göndermişti. Yasin de 'korkaklıkla' suçladığı Kıvanç ile potaya çıkmak istediğini söylemişti.
Bu hafta ikinci dokunulmazlık oyununu, mavi takıma karşı farklı yenilen kırmızı takım oynadı. Kaz ciğeri ile yaratıcı yemek isteyen şeflerin karşısına Rıfat tatlıyla çıkınca dokunulmazlığı kaptı. Rıfat eleme potasına kaptan Batuhan'ı gönderdi. Takım oylamasında ise Suna'nın ismi yazıldı.
Masterchef'ten kim elenir?
Bu elemeye damga vuracak olan Yasin ile Kıvanç olacak. İkilinin hesaplaşması olarak görülen elemede Batuhan ve Suna potanın rahat isimleri olarak görünüyor. Bu hafta büyük bir sürpriz yaşanmazsa Kıvanç ya da Yasin Masterchef'e veda eden isim olacak.