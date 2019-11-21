Masterchef elemesi veda eden kim olacak? Yasin ve Kıvanç düellosu

Masterchef'ten kim elenir?

Bu elemeye damga vuracak olan Yasin ile Kıvanç olacak. İkilinin hesaplaşması olarak görülen elemede Batuhan ve Suna potanın rahat isimleri olarak görünüyor. Bu hafta büyük bir sürpriz yaşanmazsa Kıvanç ya da Yasin Masterchef'e veda eden isim olacak.