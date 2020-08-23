Masterchef eleme adayları kim? Ayyüce Duygu'yu sırtından bıçakladı

Oylamada bomba patladı

Masterchef'e bu hafta damga vuran konsey oylaması oldu. Yarışmada herkesin bildiği üzere Ayyüce ve Duygu yakın arkadaşlar. Aynı odayı da paylaşan ikilinin arasından su sızmıyordu. Konsey oylamasında 2 isim eşit oy aldı. Bunlardan biri Uğur diğeri de Duygu oldu. Bu sonuç çıkınca da son kararı takım kaptanı olan Ayyüce'nin vermesi gerekti. Uğur tabloyu görünce kendisinin kesinlikle potaya giden isim olacağını düşündü.