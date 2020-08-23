Masterchef eleme adayları kim? Ayyüce Duygu'yu sırtından bıçakladı
TV8 yarışması Masterchef Türkiye 2020'nin ilk elemesi bu akşam. Eleme adayları ortaya çıkarken Ayyüce ile Duygu bombası patladı. Ayyüce en yakın arkadaşı olan Duygu'yu sırtından bıçakladı.
Masterchef Türkiye'de eleme adaylarının belirlendiği hafta nefes kesen bir potayla noktalandı. Son oyunda kazanan mavi takım olurken kırmızı takıp elemeye gitti. Dokunulmazlık oyunundan sonra sürprizler üst üste geldi. Duygu ve Furkan elemede kavga ettiği için potada birbirlerini yazarlar diye beklendi. Masterchef'te golü atan takım kaptanı Ayyüce oldu. Sol gösterip sağ vuran Ayyüce en yakın dostunu kaybetti. İşte gündeme oturan o karar:
Masterchef'in son yarışında ekipler doktorlara yemek yaptı. Dış alanda yapılan bu ilk yarışta mavi takım 4 yemekten 3'ünde en yüksek oyu alarak rakiplerine fark attı. Eleme stresinden kurtulan mavi takıp üst kata çıkarken, kırmızı takım dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlıkta şefler inciri ara ürün olarak verip yaratıcılık istedi. Bu yarışın galibi Serhat oldu.
Serhat kimi söyledi?
Potadan kurtulan Serhat, oyun performansına göre karar vereceğini duyurdu. Barbaros, Duygu ve Furkan'ı potaya göndermeyeceğini belirtip kaptan Ayyüce ile Uğur arasında kararsız kaldığını söyledi. Bir süre düşünen Serhat, potaya kaptan olan Ayyüce'yi gönderme kararı aldı.
Oylamada bomba patladı
Masterchef'e bu hafta damga vuran konsey oylaması oldu. Yarışmada herkesin bildiği üzere Ayyüce ve Duygu yakın arkadaşlar. Aynı odayı da paylaşan ikilinin arasından su sızmıyordu. Konsey oylamasında 2 isim eşit oy aldı. Bunlardan biri Uğur diğeri de Duygu oldu. Bu sonuç çıkınca da son kararı takım kaptanı olan Ayyüce'nin vermesi gerekti. Uğur tabloyu görünce kendisinin kesinlikle potaya giden isim olacağını düşündü.