MasterChef Duygu Acarsoy kendisini aldatan nişanlısı Uğur Atun ile evlendi!

TV 8'de yayınlanan MasterChef Türkiye 2020 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve 'bile bile kötü tabak yapıp' elenen Duygu Acarsoy 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun ile evlendi. Aile arasında gerçekleşen nikaha MasterChef yarışmacıları da katıldı. MasterChef Duygu bu özel gününü sevenleriyle paylaştı. İşte, Masterchef Duygu Acarsoy'un nikahından ilk görüntüler