MasterChef Danilo Zanna yaşadığı zor günleri ilk kez anlattı 'Geri döneceğini söyledi'
TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi Danilo Zanna, Covid-19 nedeniyle kaybettiği babasını son görüşünü ve son konuşmasını anlattı.
MasterChef Türkiye'nin favori jüri üyesi Danilo Zanna, Exxen'de yayımlanan Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu Katarsis programına konuk oldu. Programda Zanna, konu geçtiğimiz yıl Covid-19 nedeniyle kaybettiği babasına gelince duygusal anlar yaşadı.
İtalya'da yaşayan babası Armando Zanna'yı geçtiğimiz nisan ayında koronavirüs nedeniyle kaybeden Danilo Zanna yaşadığı zor günleri anlattı. Zanna, babasının koronavirüse yakalandıktan sonra nefes almakta zorluk çektiğini ve hastaneye yatırıldığını söyledi.
Babasının yaşadığı zor günleri anlatan Danilo Zanna, şunları söyledi:
"Biliyorsunuz İtalya salgında Türkiye'den çok daha önce karantinaya girmeye başlamıştı. Oradaki vakalar çok ciddi şekilde etkiledi herkesi. Babamın zaten rahatsızlıkları vardı.''
''Salgından kaynaklı onları önceden korumaya aldığımızı düşünüyorduk ancak babam aniden ateşlenmeye başladı. İlk annem ateşlenmeye başlamış hatta. Testlerde annenim durumu pozitif çıkmıştı.''