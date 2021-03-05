MasterChef Danilo Zanna yaşadığı zor günleri ilk kez anlattı 'Geri döneceğini söyledi'

Babasının yaşadığı zor günleri anlatan Danilo Zanna, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz İtalya salgında Türkiye'den çok daha önce karantinaya girmeye başlamıştı. Oradaki vakalar çok ciddi şekilde etkiledi herkesi. Babamın zaten rahatsızlıkları vardı.''