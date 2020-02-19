MasterChef Danilo Zanna 'Maymun beyni yedim' itirafıyla olay oldu!
Masterchef'in ünlü şefi Danilo Zanna, katıldığı bir canlı yayında dünyada yediği en ilginç yemeğin maymun olduğunu söyledi. Danilo'nun bu sözlerini duyan sunucular şakına döndüler.
Sempatik konuşmaları ve hareketiyle seyircilerin gönlünde tahta kuran İtalyan ünlü şef Danilo Zanna, katıldığı Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında oldukça samimi açıklamalarda bulundu. Danilo bugüne kadar en ilginç yemeği söylediği esnada program sunucuları şok oldu.
MasterChef yemek yarışmasında jürilik yapan ünlü şef, Müge ve Gülşen'in sorduğu "Dünya genelinde yediği en ilginç yemek ne?" sorusuna verdiği cevapla hem güldürdü hem de şaşırttı. Danilo, "Maymunun bir parçasını yedim" sözlerini duyan sunucular "Aaa, aman" diyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Danilo soruya "Ben sürekli Uzak Doğu'ya gittiğim için orada her şeyi yiyorlar. Biraz ayıp oluyor ama söyleyeyim mi? Çok fazla garip olmasın. Maymunun bir parçası... Beynini... Ev yemeği yemek için gittik maymun beyni geldi.
Bize biraz anormal gelebilir ama Türkiye ile İtalya bu konuda birbirine benziyor. Biz çok şanslıyız bizim toprak her şeyi veriyor ama dünya öyle değil. Burada hangi tohumu koyarsan çıkartıyor ama dünyada böyle bir şey yok" cevabını verdi.