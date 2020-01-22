MasterChef Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy aşk mı yaşıyor? Dikkat çeken cevap

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef final yapmasına rağmen etkileri sürüyor. MasterChef Türkiye'nin finale kalan iki başarılı yarışmacısı Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy arasında sular durulmuyor. Yarışmanın ardından şaşırtıcı iddialar ortaya atıldı.