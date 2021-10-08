Masterchef Barbaroslar Bir Zamanlar Çukurova Esra Erol Müge Anlı'ya reyting şoku

İki takım da üçüncü kez karşı karşıya geldi. Bu akşam menüsü Erzurum mutfağı oldu ve listede; ayran aşı çorbası, yumurta pilavı, gliko, şalgam dolması, kadayıf dolması ye aldı. Oyunun kazananı üçüncü kez mavi takım oldu. Dokunulmazlığı da Rabia kazandı. Reytinglerde program dibe çakıldı.