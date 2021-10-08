Masterchef Barbaroslar Bir Zamanlar Çukurova Esra Erol Müge Anlı'ya reyting şoku
7 Ekim 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Barbaroslar: Akdenizin Kılıcı, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Bir Zamanlar Çukurova'yı hüsrana uğrattı.
İki takım da üçüncü kez karşı karşıya geldi. Bu akşam menüsü Erzurum mutfağı oldu ve listede; ayran aşı çorbası, yumurta pilavı, gliko, şalgam dolması, kadayıf dolması ye aldı. Oyunun kazananı üçüncü kez mavi takım oldu. Dokunulmazlığı da Rabia kazandı. Reytinglerde program dibe çakıldı.
Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumar. Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşar. Can dostunun kötü haberini alan Lütfiye'nin feryadı yürekleri dağlarken, Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzladığı Bir Zamanlar Çukurova zirveyi rakibine kaptırdı.
Dünkü yayında 18 yaşındaki Kübra Didem Dönmez, 7 aylık bebeği Miran Baran Dönmez'in çocuğunun biyolojik babası Barış Demir tarafından kaçırıldığını söylemişti. Cinsel saldırı sonucunda hamile kaldığını ifade eden genç anne, Esra Erol'dan yardım istemişti. Program reytingde umduğunu bulamadı.
Kendisine aşk mektupları yazılan Dürdane Kut, av tüfeğiyle sırtından vurularak öldürülen eşinin katilinin bulmak istedi. Dünkü canlı yayında ise cinayet itirafı geldiği Müge Anlı reyting yarışından koptu.