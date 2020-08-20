MasterChef Barbaros Yoloğlu'nun eski hali görenleri şoke etti meğer çok kiloluymuş

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu gibi birbirinden değerli şeflerin jüri üyesi olduğu MasterChef Trükiye yarışmasının favori isimlerinden Barbaros Yoloğlu'nun eski hali ortaya çıktı. MasterChef Barbaros'un eski hali görenleri adeta şoka soktu.