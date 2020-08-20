MasterChef Barbaros Yoloğlu'nun eski hali görenleri şoke etti meğer çok kiloluymuş
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin favorii smi Barbaros Yoloğlu'nun eski halini görenler tanımakta zorlandı, meğer eskiden oldukça kilolu biriymiş.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu gibi birbirinden değerli şeflerin jüri üyesi olduğu MasterChef Trükiye yarışmasının favori isimlerinden Barbaros Yoloğlu'nun eski hali ortaya çıktı. MasterChef Barbaros'un eski hali görenleri adeta şoka soktu.
Şimdilerde MasterChef Türkiye yarışmasının kırmızı takımında yarışan ve sivri dili, rakiplerine karşı çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Barbaros Yoloğlu, MasterChef yarışması severlerin merak konusu oldu.
Barbaros Yoloğlu'nu araştıranlar, karşılaştıkları fotoğraflarla şaşkınlığa uğradı. Eskiden oldukça kilolu olan MAsterChef Barbaros, şimdilerde oldukça fit bir fiziğe sahip.
Müzikle de ilgilendiği ortaya çıkan Barbaros Yoloğlu, geçmişten bugüne oldukça kilo vererek gelmiş, eski halini görenler tanımakta bir hayli zorlandı.