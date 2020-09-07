Masterchef Arem aslen nereli yaşı kaç Arem anlamı Kürtçe mi?

Masterchef Türkiye heyecan kesmeden yeni bölümleri ile devam ediyor. Yarışmaya son veda eden isim Gülşah oldu. Gülşah'ın zamansın vedası izleyiciyi ve takım arkadaşlarını üzerken Gülşah'ın yerine gelen isim belli oldu. Masterchef'in eleme yarışmacılarından biri olan Arem Yüce yeniden yarışmaya dahil oldu.