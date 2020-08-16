Masterchef 2020 ana kadro belli oldu 16 yarışmacı kim oldu isimleri
Masterchef'in 16 kişilik ana kadrosuna giren yarışmacılar elemeler sonrası belli oldu. Masterchef'te beyaz önlüğü giyerek ana kadrosuna giren son iki isim Gülşah ve Ebru oldu. İşte Masterchef 2020'nin 16 kişilik ana kadrosu ve yarışmacıların tam isimleri...
Ekranların en çok izlenen lezzet ve becerinin konuştuğu Masterchef Türkiye 2020 sezonuna başladı. Her akşam iki elemenin yapıldığı yarışmanın 16 kişilik ana kadrosu pazar gecesi yapılan son elemelerle birlikte belli oldu. Son final turunda önlüğü alan ilk isim Gülşah olurken, Ebru yine ikinci oldu. Son elemede ise Ebru ve Arem son 2'ye kalan isimlerdi. Jürinin 16 kişilik kadroya aldığı isim de Ebru oldu.
Deneyimli şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda olduğu yarışmanın 2020 kadrosu hayli iddialı. 16 kişilik kadroda Barbaros, Serhat, Emir ve Tanya gibi iddialı isimler var.
Masterchef'in ana kadrosuyla birlikte pazartesi akşamı yeni yayınlanacak ilk bölümünde kırmızı takımda Ayyüce, Serhat, Duygu, Uğur, Furkan, Sedat, Celal ve Barbaros olurken, Mavi takımda ise: Ebru, Eray, Gülşah, Berk, Esra, Tanya, Özgül ve Emir yer alacak.
Bu arada Masterchef'in 16 kişilik kadrosu belirlenmeden önce internete düşen bir video gündeme oturdu. Videoda son elemeyi kazanan 2 isim de yer alıyordu. Haliyle de kadro son bölümden önce medyaya sızmış oldu.
İşte Masterchef'in ifşa olan o videosu
Son eleme gecesinin fotoğrafı
Masterchef'te 16 kişilik kadronun belirlendiği pazar gecesi yapılan son eleme twitterın da gündemine oturdu. Sosyal medyaya yansıyan ise kadroya daha önce dahil olan Ayyüce ve Duygu oldu. İkilinin diğer yarışmacılara bakarken kameraya yansıyan bu görüntüleri TT listesinde en çok yorum alan karelerden biri oldu.