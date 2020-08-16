Masterchef 2020 ana kadro belli oldu 16 yarışmacı kim oldu isimleri

Ekranların en çok izlenen lezzet ve becerinin konuştuğu Masterchef Türkiye 2020 sezonuna başladı. Her akşam iki elemenin yapıldığı yarışmanın 16 kişilik ana kadrosu pazar gecesi yapılan son elemelerle birlikte belli oldu. Son final turunda önlüğü alan ilk isim Gülşah olurken, Ebru yine ikinci oldu. Son elemede ise Ebru ve Arem son 2'ye kalan isimlerdi. Jürinin 16 kişilik kadroya aldığı isim de Ebru oldu.