Master şefte eleme adayları kimler oldu? Şefleri rezil eden ahtapot krizi
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin 16 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelen bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyuna damga vuran ise kettle krizi oldu.
MasterChef'in son bölümünde mavi ve kırmızı takım Çeşme Alaçatı'ya gitti ve gurmelere deniz ürünleri ağırlıklı bir menü hazırladı. Konuklar iki takımın yemeklerini yedi ve puanlarını verdi. Oyunu kaybeden takımdan iki eleme adayı çıktı. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
MasterChef'te kettle krizi
Yarışmacılar, Alaçatı'da özel konuklara yemekler yaptılar. Özellikle 'kettle'da pişirdikleri ahtapot ile ilgili şeflerden yoğun eleştiri geldi. Mehmet Şef, "Sinirden sesim titriyor" derken sert söylemlerde bulundu.
Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'nin dokunulmazlık oyununda, kırmızı ve mavi takım yemek konusunda hünerlerini yarıştırdı. Birinci dokunulmazlık oyununu bu hafta kırmızı takım kazandı.
Orhan fenalaştı
Sonucun açıklanması sonrası Orhan, bir anda yere yığıldı. Yarışmacı stüdyodakileri ve diğer yarışmacı arkadaşlarını korkuttu.