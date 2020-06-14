Maskeli ilk sınav! Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı
Koronavirüs günlerinde maske ile ilk sınav yapıldı. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı... Sınavın yapıldığı binalar dezenfekte edildi. Binalara görevliler ve öğrenciler dışında kimse alınmadı... Sürekli sosyal mesafe uyarısı yapıldı... Girişte maske ve dezenfektan dağıtıldı.. İsteyen kendi maskesiyle sınava girdi...
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) başladı. ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapılan sınav saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
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Koronavirüs önlemleri kapsamında binalar sınav öncesi detaylı olarak temizlendi ve dezenfekte edildi.
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Sınav binalarının bahçelerine, adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmadı.
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Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirmeler yapıldı.
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