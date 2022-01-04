Maske Kimsin Sen yarışmasına RTÜK'ün 'satanizm' incelemesine jüri üyesi Eda Ece'den tepki
FOX TV'de yayınlanan Maske Kimsin Sen adlı yarışma programında 'satanizm' ve 'paganizm' ögeleri yer aldığına ilişkin suçlamaların ardından RTÜK'ün inceleme başlatmasına jüri üyesi Eda Ece'den çok sert tepki...
FOX TV'nin, 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasına ilişkin RTÜK harekete geçti. Bazı kullanıcıların paganizm ve satanizm propagandası olduğunu iddia ettiği program hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, inceleme başlatılacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası jüri koltuğunda oturan Eda Ece'den açıklama geldi. Ece, 'Maske Kimsin Sen', "Masked Singer" adıyla Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan ve Mısır başta olmak üzere 50'ye yakın ülkede ekrana geliyor. Rengarenk bir yarışma!' diye tepki gösterdi.
Sunuculuğunu, TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye'sinin sevgilisi 'Naci' öğretmenini canlandıran Tansel Öngel'in yaptığı, jüri koltuğunda Sadakatsiz dizisinin 'Derin'i Melis Sezen, Yasak Elma dizisinin 'Yıldız'ı Eda Ece, Bir Başkadır dizisindeki oyunculuğu ile dikkat çeken Alican Yücesoy ve ünlü komedyen Doğu Demirkol'un oturduğu 'Maske Kimsin Sen' Fox Tv ekranlarında yayın hayatına başladı.
FOX TV'de yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışma programında 'satanist' propaganda yapıldığı iddiası ve kostümlere gelen tepkiler Twitter'da TT oldu. Squid Game'deki sapkın iş adamlarının maskelerinin yer aldığı iddia edilen yarışma için RTÜK inceleme kararı aldı!
FOX TV'de ilk bölümü yayınlanır yayınlanmaz tepkiler yükselen 'Maske Kimsin Sen' yarışması sosyal medyada yerden yere vuruldu ve Twitter'da 'Haddini Bil Fox Tv' etiketiyle TT oldu! Yabancı bir format olan ve bazı ülkelerde 'Masked Singer' (Maskeli Şarkıcı) ismiyle yayınlanan ve Türkiye'de de 'Maske Kimsin Sen' ismiyle Fox Tv'de yayın hayatına merhaba diyen yarışma, kostümleri ve maskeleriyle 'satanist' ve 'pagan' ögeler içerdiği gerekçesiyle sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu. 'Maske Kimsin Sen' yarışmasının en dikkat çeken ögesi olan 'maske'lerin, Netflix'te yayınlanan Kore yapımı 'Squid Game' (Kalamar Oyunu) isimli dizinin 'sapkınlık' içeren bir sahnesinde kullanılan maskelere çok benzediği de konuşuldu.