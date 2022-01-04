Maske Kimsin Sen yarışmasına RTÜK'ün 'satanizm' incelemesine jüri üyesi Eda Ece'den tepki

FOX TV'de ilk bölümü yayınlanır yayınlanmaz tepkiler yükselen 'Maske Kimsin Sen' yarışması sosyal medyada yerden yere vuruldu ve Twitter'da 'Haddini Bil Fox Tv' etiketiyle TT oldu! Yabancı bir format olan ve bazı ülkelerde 'Masked Singer' (Maskeli Şarkıcı) ismiyle yayınlanan ve Türkiye'de de 'Maske Kimsin Sen' ismiyle Fox Tv'de yayın hayatına merhaba diyen yarışma, kostümleri ve maskeleriyle 'satanist' ve 'pagan' ögeler içerdiği gerekçesiyle sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu. 'Maske Kimsin Sen' yarışmasının en dikkat çeken ögesi olan 'maske'lerin, Netflix'te yayınlanan Kore yapımı 'Squid Game' (Kalamar Oyunu) isimli dizinin 'sapkınlık' içeren bir sahnesinde kullanılan maskelere çok benzediği de konuşuldu.