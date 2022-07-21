Martı ölümlerinin iki nedeni çıktı Van Gölü'nde iç acıtan görüntüler

Türkiye'deki 475 kuş türünden 232'sinin havzada yaşadığını belirten Şentürk, "Bu türlerinden biri Van Martısı. Van Gölü etrafından bulunan sulak alanlarda yaşamını sürdürüyor. Üremek için insan yaşamının az olduğu sessiz yerleri tercih ediyor. Adır, Çarpanak adaları en önemli üreme alanlarıdır." dedi.