Martı ölümlerinin iki nedeni çıktı Van Gölü'nde iç acıtan görüntüler
VAN Gölü'nde yaşayan martıların toplu şekilde ölmeleri yetkilileri harekete geçirdi. Yapılan incelemeyle martıların iki sebepten öldüğü tespit edildi.
Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü havzasında, Adır, Çarpanak, Akdamar ve Kuzu adalarını yaşam alanı olarak belirleyen martıların bir kısmı telef oldu.
Söz konusu bölgelerde araştırma yapan ve kuşlardan numuneler alarak laboratuvara gönderen Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü görevlileri, Van Gölü kıyılarındaki incelemelerini sürdürüyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, Van Gölü havzasının kuş türü bakımından zengin olduğunu söyledi.
Türkiye'deki 475 kuş türünden 232'sinin havzada yaşadığını belirten Şentürk, "Bu türlerinden biri Van Martısı. Van Gölü etrafından bulunan sulak alanlarda yaşamını sürdürüyor. Üremek için insan yaşamının az olduğu sessiz yerleri tercih ediyor. Adır, Çarpanak adaları en önemli üreme alanlarıdır." dedi.