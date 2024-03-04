Mart gerçekten kazma kürek mi yaktıracak? İstanbul'un için yoğun kar uyarısı
Hava sıcaklıklarının mevsim normalllerinin üzerinde olduğu şu günlerde, Meteoroloji uzmanı Ali Bakır 7 Mart tarihine dikkat çekti. Son bilgilere göre, Mart ayında kar yağışının İstanbul'u etkisi altına alabileceği duyuruldu.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalllerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da kar yağışı beklenmiyordu ancak Meteoroloji uzmanı Ali Bakır 7 Mart tarihinde kar yağışının şehri etkisi altına alabileceğini açıkladı.
İstanbul'da kış ayı bitmeden gözler kar yağışına çevrilmişti ancak uzmanlar ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar beklenmediğini ifade ediyordu.
Ancak gelen son bilgilere göre, 3 gün sonra yani 7 Mart tarihinde kar yağışının İstanbul'u etkisi altına alabileceği duyuruldu. Bu sürpriz gelişme kar severleri heyecanlandırdı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrederken meteorologlardan da peş peşe açıklamalara geldi. Uzmanlar, vatandaşların aklındaki "Kış bitmeden İstanbul'da kar bekleniyor mu? Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı?" sorularını cevapladı.