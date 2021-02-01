Mars hayali için bir adım daha! 10 kat daha hızlı gidecek roket geliştirildi

İnsanoğlu Ay'a ayak bastığından beri yeni hedefi Mars. Kızıl Gezegen olarak da anılan Mars'a henüz ayak basılmadı. Bunun en büyük nedeni gezegenimiz Dünya ile Mars arasındaki mesafe. Ama şimdiden gezegeni kolonileştirmek için onlarca proje mevcut.