Marmaris'e sezonun ilk yolcu gemisi geldi
MUĞLA Marmaris'te, turizm sezonunun ilk kruvaziyer yolcu gemisi 'Horizon' geldi. Gemiden inen çoğunluğu İspanyol turistler, şehri gezdi.
Demirören Haber Ajansı
Malta bayraklı 'Horizon' adlı kruvaziyer gemisi, Marmaris Körfezi'ndeki gümrüklü limana demir attı.
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Gemideki çoğunluğu İspanyol 1572 yolcu ve 616 kişilik personel, limandaki işlemleri sonrası kente giriş yaptı.
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Turistlerin büyük çoğunluğu önceden planlanmış kültür turlarına katılırken diğerleri de Kapalı Çarşı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi.
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Bazı turistler, Yat Limanı'ndaki kafeterya ve restoranlarda oturarak güneşli havanın tadını çıkardı.
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