Marmaris'e sezonun ilk yolcu gemisi geldi

Marmaris'e sezonun ilk yolcu gemisi geldi

MUĞLA Marmaris'te, turizm sezonunun ilk kruvaziyer yolcu gemisi 'Horizon' geldi. Gemiden inen çoğunluğu İspanyol turistler, şehri gezdi.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Marmaris'e sezonun ilk yolcu gemisi geldi - Sayfa 1

Malta bayraklı 'Horizon' adlı kruvaziyer gemisi, Marmaris Körfezi'ndeki gümrüklü limana demir attı.

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Marmaris'e sezonun ilk yolcu gemisi geldi - Sayfa 2

Gemideki çoğunluğu İspanyol 1572 yolcu ve 616 kişilik personel, limandaki işlemleri sonrası kente giriş yaptı.

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Marmaris'e sezonun ilk yolcu gemisi geldi - Sayfa 3

Turistlerin büyük çoğunluğu önceden planlanmış kültür turlarına katılırken diğerleri de Kapalı Çarşı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi.

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Marmaris'e sezonun ilk yolcu gemisi geldi - Sayfa 4

Bazı turistler, Yat Limanı'ndaki kafeterya ve restoranlarda oturarak güneşli havanın tadını çıkardı.

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