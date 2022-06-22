Marmaris orman yangınında son durum ne? Orman yangını devam ediyor mu? İşte yangın bölgesindeki son gelişmeler

OGM'DEN YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI İLE AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam çıkan ve 200 hektarı aşkın alanda etkili olan orman yangınlarına müdahaleye yönelik eleştirilere yanıt verdi. OGM'nin Twitter'daki hesabından, hava araçlarının neden aynı anda havada olmadığına ilişkin açıklama yapıldı.

Hava araçlarının, pilotlar ile sivil hava araçlarının güvenliği ve yangınla mücadelenin kesintiye uğramaması açısından timler halinde hareket ettiği belirtilerek, "Yakıt ikmali, su alma süresi gibi hesaplamalar ve koordinatların yangının ilerleyişine göre yeniden planlaması gibi etkenlerle hepsinin aynı anda uzun sürede havada olması mümkün değildir. Dar bir hava sahasında rüzgar ve coğrafya gibi etkenleri de göz önünde bulundurduğumuzda aynı anda onlarca hava aracının çalıştırılması hava trafiğini ve can güvenliğini riske atar. Bu nedenle birkaç hava aracından oluşan tim havalanıp görevini gerçekleştirip konuşlandığı yere dönerken bir diğer tim yangına müdahale için kalkış yapar" denildi.