Marmara'da sağanak felaketi! İstanbul ve Bursa göle döndü güneyden kütle geliyor!
MARMARA Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. İstanbul ve Bursa'da caddeler göle dönüştü, bazı araçlar mahsur kaldı. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medyadan üst üste uyarıyor, son paylaşımı ürküttü.
Meteoroloji'nin üst üste uyarıları sonrası Marmara genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Bursa ve İstanbul'da yağmur iyice bastırdı.
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Bursa'da yağış etkisini arttırdıkça rögarlar taştı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
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Sağanak sonrası Mudanya'da deniz de çamura boyandı.
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İstanbul'u ise sabah saatlerinden itibaren kara bulutlar kapladı arkasından da şiddetli yağmur etkili oluyor.
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