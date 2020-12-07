Marmara Denizi'nde görsel şölen! Balıkçılar yunusların şovundan gözlerini ayıramadı
MARMARA Denizi’ne açılan balıkçıların ağlarını topladığı sırada yunus sürüsüyle karşılaştı. Denizin en sıcak kanlı hayvanları, görenlere görsel şölen sundu.
Bursa’nın Karacabey ilçesinden Marmara Denizi’ne doğru açılan balıkçılar, yunuslarla karşılaştı. Ağ atan balıkçıların etrafında dolaşan yunusların hareketli dansı görüntülendi.
‘Afalina’ cinsi yunusların, kıyıdan 4 mil açıktaki hareketleri, balıkçılar tarafından ilgiyle izlendi.
Afalinaların, Marmara Denizi açıklarında sıkça görülen bir yunus türü olduğunu belirten doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, “Yunuslar çok zeki hayvanlardır. Afalinalar da zeki oldukları kadar oyuncu yapılarıyla denizin diğer sakinleri balıkçıların neşesi oluyorlar. Suyun dışına vücutlarının tamamını çıkartarak zıplayıp taklalar atan Afalinaların bu renkli görsellik dolu anları, izleyenleri eğlendiriyor” dedi.
Deniz üstünde farklı kuş türleri
Marmara Denizi’nde kışlayan deniz kuşlarını fotoğraflamak için her yıl balıkçılarla birlikte denize açıldığını belirten Tüydeş, “Kışın bu dönemlerini heyecanla beklerim. Bu anı fotoğraflayabilmek için balıkçılarla denize açılır gece hava kararınca karaya ayak basarız. Tüm gün deniz üstünde farklı kuş türlerinin ilginç görüntüleri objektifime takılıyor." ifadelerini kullandı.